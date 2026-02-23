Rajakovićevi Reptorsi do lakog plena pred okršaj sa NBA prvakom

RTS pre 4 sati
Rajakovićevi Reptorsi do lakog plena pred okršaj sa NBA prvakom

Košarkaši Toronto reptorsa savladali su Milvoki bakse na gostovanju sa 122:94 (27:22, 24:38, 22:32, 21:30).

Na kratkom izletu od dve utakmice po regionu srednjeg zapada, Reptorsi su upisali dva trijumfa. Nakon Čikago bulsa je tim Darka Rajakovića opravdao zvanje favorita i kod Milvoki baksa bez Janisa Adetokumba. Domaćin se držao u blagom vođstvu sve do sredine druge deonice, kad Reptorsi potpuno preuzimaju kontrolu i dižu razliku kako je meč odmicao kraju. Imanuel Kvikli je predvodio Reptorse sa 32 poena, Brendon Ingram mu je bio najbliži od saigrača sa 22 poena. U
