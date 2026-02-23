Toronto je silan - nova ubedljiva pobeda Rajakovića VIDEO

B92 pre 1 sat
Košarkaši Toronto Reptorsa savladali su Milvoki Bakse rezultatom 122:94 u skoro evropskom terminu NBA meča.

Tim koji predvodi Darko Rajaković je bio vrlo ubedljiv u Vinskonsinu, a utakmicu je dobio u drugoj i trećoj četvrtini. Tada je Toronto, najpre, stekao dvocifrenu razliku pred kraj prvog poluvremena, da bi u trećoj deonici rezultat bio čak +20 u korist Rajakovićevih momaka. Ispostaviće se da je ta razlika bila ključna, a na kraju je narasla do maksimalnih i konačnih +28. Pobednički tim predvodio je Imanuel kvikli sa 32 poena i devet asistencija, dok je Brendan
Rajakovićevi Reptorsi do lakog plena pred okršaj sa NBA prvakom

RTS pre 1 sat
KošarkaNBATorontoDarko Rajaković

