Toronto je silan - nova ubedljiva pobeda Rajakovića VIDEO

Košarkaši Toronto Reptorsa savladali su Milvoki Bakse rezultatom 122:94 u skoro evropskom terminu NBA meča.

Tim koji predvodi Darko Rajaković je bio vrlo ubedljiv u Vinskonsinu, a utakmicu je dobio u drugoj i trećoj četvrtini. Tada je Toronto, najpre, stekao dvocifrenu razliku pred kraj prvog poluvremena, da bi u trećoj deonici rezultat bio čak +20 u korist Rajakovićevih momaka. Ispostaviće se da je ta razlika bila ključna, a na kraju je narasla do maksimalnih i konačnih +28. Pobednički tim predvodio je Imanuel kvikli sa 32 poena i devet asistencija, dok je Brendan