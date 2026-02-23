Vremenska prognoza 24. februar 2026.

RTS pre 2 sata
Vremenska prognoza 24. februar 2026.

Sutra mestimčno kiša, na visokim planinama sneg. Sredinom dana na severu, a uveče u većini krajeva prestanak padavina i razvedravanje. Na severu i istoku Srbije biće vetrovito. Jutarnja temperatura od -1 do 7, najviša dnevna od 10 do 14 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 24.02.2026. Utorak: Pretežno oblačno i malo hladnije mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Od sredine dana na severu, a do kraja dana i tokom noći i u većini ostalih krajeva prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -1 °S na jugu i jugoistoku Srbije do 7 °S u Beogradu, a
