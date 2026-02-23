"Nestabilan" utorak i mnogo edukativnih događaja: Novosađani, evo šta vas očekuje

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
"Nestabilan" utorak i mnogo edukativnih događaja: Novosađani, evo šta vas očekuje

Ovaj utorak u Novi Sad donosi nestabilno vreme, ali i mnoštvo događaja za koje vredi "rizikovati" da pokisnete.

Kao i uvek, naš vodič je tu da biste znali sve što treba, a već znate da ove informacije možete pronaći i na našem sajtu, ali i na našoj radio stanici Radio 021. Po običaju, počinjemo sa vremenom. Vreme Kao što smo rekli, utorak će u Novom Sadu biti nestabilan, uz moguću kišu. Temperatura će se kretati od 5 do 13 stepeni. Duvaće slab i umeren, povremeno i jak zapadni i severozapadni. U narednim danima, očekuje vas nekoliko sunčanih dana. Trebalo bi da znate i...
Otvori na 021.rs

