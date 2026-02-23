Zelenski za BBC: „Putin je već započeo treći svetski rat“

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u intervjuu za britansku televizijsku mrežu Bi Bi Si (BBC) da je njegov ruski kolega Vladimir Putin već započeo treći svetski rat i da samo intenzivan vojni i ekonomski pritisak može naterati Putina da popusti.

Uprkos ruskom vojnom pritisku i pozivima Zapada na kompromis, Zelenski odbacuje sve teritorijalne ustupke koje zahteva Moskva u zamenu za prekid vatre. Rusija traži da Ukrajina odustane od 20 odsto istočnog regiona Donjecka, kao i od drugih teritorija u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti. „Ne vidim ovo samo kao pitanje zemlje. Vidim to kao odustajanje – slabljenje našeg položaja, napuštanje stotina hiljada naših sugrađana koji tamo žive“, rekao je Zelenski i dodao da