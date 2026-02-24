Ubistvo vođe kartela El Menča: Ima li kraja nasilju u Meksiku

BBC News pre 22 minuta

Reuters Amerika je ranije ponudila nagradu od 15 miliona dolara za informacije o El Menču

Ubistvo Nemesija Osegere Servantesa, poznatog kao „El Menčo“, vođe zloglasnog narko-kartela Halisko Nova Generacija (CJNG) izazvalo je talas nasilja u Meksiku.

Najmanje 25 pripadnika Nacionalne garde Meksika ubijeno je u sukobima sa pripadnicima zloglasne bande u nekoliko meksičkih država.

Meksičke vlasti poslale su dodatnih 2.500 vojnika da pojačaju bezbednost na zapadu zemlje, rekao je Rikardo Trevilja, ministar odbrane.

Talas nasilja izbio je posle ubistva najtraženijeg kriminalca u zajedničkoj operaciji meksičkih bezbednosnih snaga i američke obaveštajne službe.

Nemesio Osegera Servantes preminuo je od posledica ranjavanja u sukobima pripadnika njegove bande i vojske 22. februara.

Četvorica pripadnika bande ubijena su tokom operacije u gradu Tapalpa, u centralno-zapadnoj državi Halisko.

Kerolajn Levit, portparolka Bele kuće, rekla je da je El Menčo bio „glavna meta meksičke i američke vlade kao jedan od ključnih trgovaca droge fentanil u Sjedinjene Države".

Naglasila je da su tri člana kartela ubijena, još tri ranjena, a dva uhapšena u operaciji, za koju su SAD pružile obaveštajne podatke.

Centralna i dobar deo Južne Amerike decenijama su u kandžama raznih kriminalnih grupa, od kojih su neke vrlo moćne.

Stručnjaci su za BBC procenili šta bi sada moglo da se dešava sa narko-kartelom koji je predvodio El Menčo, ali i drugim rivalskim organizacijama.

Posle ubistva njihovog šefa, banda je pokrenula odmazdu u najmanje 12 meksičkih država.

U nekima su blokirali puteve, palili automobile i cisterne sa gorivom.

Na ulicama Haliska i drugih država, bilo je izveštaja o naoružanim ljudima.

Očevici su snimili stubove dima kako se uzdižu iznad nekoliko gradova, među kojima i Gvadalaharu, jedan od gradova domaćina predstojećeg Svetskog prvenstva u fudbalu.

Guverner Haliska Pablo Lemus Navaro proglasio je crvenu uzbunu u državi, obustavio sav javni prevoz i otkazao masovne događaje i nastavu.

Pogledajte snimak iz Meksika

Turisti koji su razgovarali sa agencijom Rojters opisali su turistički grad Puerto Valjartu u Halisku kao „ratnu zonu“.

Oko 250 barikada na putevima bilo je postavljeno širom zemlje tokom nemira, od čega 65 u Halisku, javio je CBS, američki medijski partner BBC-ja.

Meksičke vlasti kažu da je do sada uhapšeno 25 ljudi, 11 zbog navodnog učešća u nasilju i još 14 zbog navodne pljačke.

U nasilju je napadnuto i oko 20 filijala banaka.

Ko je El Menčo?

El Menčo, 59-godišnji bivši policajac, vodio je veliku kriminalnu organizaciju odgovornu za šverc ogromnih količina kokaina, metamfetamina i fentanila u SAD.

Američki Stejt department ponudio je ranije nagradu od 15 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hvatanja.

Meksičko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su operaciju „planirale i izvršile“ specijalne snage zemlje.

Majk Vidžil, bivši šef međunarodnih operacija Američke administracije za suzbijanje droga, opisao je operaciju kao „jednu od najznačajnijih akcija preduzetih u istoriji trgovine drogom“.

Piše Vil Grant, BBC dopisnik iz Centralne Amerike

Samo nekoliko ljudi je ostavilo trajan trag u istoriji meksičkog organizovanog kriminala.

Nemesio Osegera Servantes, poznatiji kao „El Menčo“, jedan je od njih.

Poreklom je iz seoske porodice u zapadnoj državi Mičoakan, a njegov uspon ka vrhu jednog od najstrašnijih i najopasnijih kartela u savremenoj istoriji Meksiku, kartela Halisko nove generacije (CJNG), bio je meteorski.

Do tog vrha stigao je nasiljem, ambicijom, brutalnošću i surovošću.

Njegovo ubistvo je proglašeno pobedom i u Meksiku i u Sjedinjenim Državama.

Meksičke vlasti i SAD su izvestile da su američke obaveštajne službe bile uključene u ubistvu šefa kartela.

Za meksičku vojsku, vođa kartela je uklonjen iz jednačine, čime je oslabljena, barem u teoriji, a možda i na neko vreme, kriminalna grupa kojom je rukovodio.

Reakcija El Menčovih ljudi bila je brza.

Postavljali su barikade na putevima, a nasilje se proširilo na ulice u čak osam različitih država, od Gerera na pacifičkoj obali do Tamaulipasa na severoistoku.

Incidenata je bilo čak i u glavnom gradu Meksiko Sitiju i okolnim meksičkim državama.

Neki od najgorih slučajeva nasilja dogodili su se u samom Halisku, gde su maskirani naoružani ljudi zapalili prodavnice u glavnom gradu države, Gvadalahari.

U priobalnom letovalištu Puerto Valjarta, turisti i meštani su se sklonili dok talas nasilja ne prođe.

To je izraz lojalnosti El Menčove „vojske" i izraz besa prema vlastima zbog eliminacije njihovog vođe.

Ali da li su barikade na putevima i zapaljeni automobili nešto više od puke predstave - da li će se nasilje smiriti ili povećati - postaće jasno u narednih nekoliko dana.

Reagovanje snaga bezbednosti biće ključna u tom pogledu.

Dugo je poznata istina o takvim transnacionalnim kriminalnim grupama da, pored takvih uticajnih šefova kakav je bio Nemesio Osegera Servantes, neizbežno postoje još trojica ili četvorica visoko pozicionirana pripadnika bande spremnih da ga zamene.

Nesumnjivo je da je El Menčo bio ključan za uspon bande.

Kada se preselio u Sjedinjene Države kao imigrant 1980-ih, već je imao dodira sa kriminalom, obrađujući polja marihuane u Meksiku.

Bio je privođen nekoliko puta u SAD.

Policija je dublje istraživala kriminal u vezi sa distribucijom narkotika u Kaliforniji, da bi El Menčo bio osuđen na nekoliko godina zatvora u SAD.

Nemesio Osegera je deportovan u Meksiko sa 30 godina i potpuno se upustio u kriminal.

Radio je za kartel Milenio, sa sedištem u njegovom rodnom Mičoakanu, a njegov ugled kao okrutnog i proračunatog, rastao je širom države.

Bio je idealno pozicioniran kada se taj kartel raspao i od ostataka je nastala nova banda - CJNG - koju je prevodio upravo El Menčo.

Kombinacijom teritorijalnog širenja i spretnosti da preusmeri aktivnosti kartela ka novim i unosnim ilegalnim poslovima, pretvorio je bandu u ono što je danas postala - verovatno dominantnu kriminalnu silu u Meksiku.

Kada je Hoakin „El Čapo“ Guzman, vođe kartela Sinaloa, do tada neprikosnovenog u Meksiku, izručen SAD-u, upravo su El Menčo i njegova banda imali najveće koristi.

Bitke zaraćenih frakcija u Sinaloi dovele su i do raspada kartela.

Ali El Mančeva banda Nova generacija bila je spremna da usisa važan deo trgovine fentanilom posle hapšenja Čapovih sinova.

Jedan od njih, Hoakin Guzman Lopez, predao se američkim vlastima, a sa njim je pao i Ismail „El Maja“ Zambada.

El Menčo je bio pobednik vakuuma nastalog posle tih hapšenja i dramatičnog niza događaja u Sinaloi.

Ali, kao što je često slučaj u meksičkom kriminalnom miljeu, nije dugo nosio tu krunu.

Vlada predsednice Klaudije Šejnbaum će uklanjanje jednog od najtraženijih ljudi u Meksiku predstaviti kao pobedu i to će odjeknuti u Vašingtonu.

Ovo pokazuje napredak u glavnom pitanju na osnovu kojeg je predsednik Donald Tramp zahtevao akciju od Meksika, posle imigracije: trgovini fentanilom.

S obzirom na očigledno uključen element američkih obaveštajnih podataka, to takođe podvlači spremnost meksičke predsednice da sarađuje sa Vašingtonom u ostvarivanju istih ciljeva.

Ona se nada da će to biti dovoljno da se spreči svaki dalji razgovor o potrebi za jednostranom vojnom akcijom SAD na meksičkom tlu u obliku napada dronova ili vojske na terenu, za šta su se neki u Republikanskoj stranci i u Trampovoj administraciji otvoreno zalagali.

Takve rasprave tek predstoje.

REUTERS/Jose Luis Gonzalez Eliminacija najtraženijeg kriminalca u Meksiku glavna je vest, ne samo u ovoj zemlji

Kakva je sudbina narko-kartela Nova generacija?

Stručnjaci upozoravaju da složenost strukture kartela znači da ubistvo El Menča verovatno neće srušiti njegovu bandu.

„El Menčova smrt je simbolično veoma značajna“, kaže profesorka Anet Idler, stručnjakinja za globalnu bezbednost na Blavatnikovoj školi za državnu upravu Univerziteta Oksford, za BBC.

„On je bio centralni deo Nove generacije, jedne od najdominantnijih kriminalnih organizacija u Meksiku, sa nacionalnim i međunarodnim dosegom.

„Ali ne mislim da će to imati veliki uticaj na trgovinu drogom u celini. Lanac snabdevanja i dalje postoji.“

Primeri iz prošlosti ukazuju da su i posle ubistava vođa karteli opstajali.

Glavni rival Nove generacije, kartel Sinaloa, preživeo je višestruko hapšenje, a zatim i bekstvo njegovog vođe Hoakina Guzmana Loere, poznatog kao El Čapo.

Njegovo poslednje hapšenje i naknadno zatvaranje bilo je 2016. godine.

Profesor Idler dodaje da su karteli ekonomski i društveno ukorenjeni u meksičkom društvu.

„Oni često nude mogućnosti za zapošljavanje i egzistenciju lokalnom stanovništvu.“

REUTERS/Alfonso Lepe

Jesu li karteli spremni da izgube vođu?

Dženifer Skotland, stručnjakinja za organizovani kriminal u londonskom istraživačkom centru Kraljevski institut za ujedinjene usluge (RUSI), kaže da se kriminalne organizacije pripremaju za hvatanje ili ubistvo dilera droge koji ih vode.

„'El Menčo' je dugi niz godina meta meksičke vlade.

„Stoga je moguće da je Nova generacija unapred napravila planove za njegovo nasleđivanje“, rekla je ona za BBC.

Kao odgovor na ubistvo El Menča, pripadnici kartela su uzvratili talasom nasilja na ulicama Gvadalahare, trećeg po veličini grada u Meksiku i glavnog grada države Halisko.

Napadi su se od tada proširili na 20 meksičkih država, među kojima i glavni grad, Meksiko Siti.

Čini se da ovo potkrepljuje strahove da bi El Menčeova smrt mogla dovesti do daljeg pogoršanja bezbednosne situacije u Meksiku.

Kartel Nova generacija je postao poznat po napadima na vlasti i snage bezbednosti, kao i po javnom prikazivanju brutalnog nasilja u ratu za teritoriju protiv rivalskih organizacija.

„Već vidimo drsku odmazdu Nove generacije širom Meksika u obliku blokada puteva, podmetanja požara i napada na infrastrukturu.

„To su tipični odgovori meksičkih organizovanih kriminalnih grupa, u znak protesta protiv hapšenja poznatih ljudi i drugih postupaka države kada želi da sprovede zakon“, dodaje Skotland.

Dve dodatne pretnje su moguće unutrašnje borbe unutar kartela za mesto novog vođe, ali i da neki rivalski kartel preuzme vodeću poziciju u kriminalu.

„Bilo koji znak slabosti mogao bi da navede rivalske grupe, poput kartela Sinaloa, da pokušaju da povrate teritorijalnu kontrolu u spornim oblastima.“

Pogledajte video: Panika i nasilje u Meksiku posle ubistva najtraženijeg kriminalca El Menča

Koji drugi karteli ugrožavaju bezbednost Meksika?

Postavlja se i pitanje kako meksičke vlasti mogu da vode borbu na dva fronta, jer su snage bezbednosti angažovane u velikim operacijama protiv kartela Sinaloa.

Profesorka Idler tvrdi da situacija stavlja pod kontrolu trenutni „pristup obezglavljivanja“ koji je meksička vlada usvojila prema organizovanom kriminalu.

„To znači da se ne bave kriminalnom strukturom, niti pitanjem potražnje za drogom u zapadnim zemljama.“

Pogledajte fotografije iz Meksika

@morelifediares via Instagram/Youtube/via REUTERS Dim kulja iz zapaljenih vozila usred talasa nasilja u Meksiku posle operacije u kojoj je, prema vladinim izvorima, ubijen meksički narko-bos Nemesio Osegera, poznat kao „El Menčo“

REUTERS/Luis Cortes

Reuters

@morelifediares via Instagram/Youtube/via REUTERS

Mario Guzman/EPA/Shutterstock Pripadnici Nacionalne garde čuvaju područje odakle je odneto telo Nemesija Rubena Osegere Servantesa, poznatog kao El Menčo, vođe kartela Halisko Nova generacija, nakon što je ubijen u Meksiko Sitiju 22. februara 2026.

REUTERS/Henry Romero Meksička vojska na ulicama gradova zbog talasa nasilja posle ubistva El Menča

REUTERS/Henry Romero Policijske i vojne jedinice patroliraju ulicama mnogih meksičkih gradova zbog talasa nasilja posle ubistva šefa narko bande El Menča

REUTERS/Paola Garcia Izgoreli autobus na autoputu koji povezuje Meksiko Siti sa državom Puebla, nakon blokada puteva i podmetanja požara koje su izvršili pripadnici organizovane kriminalne bande u nekoliko država

REUTERS/Henry Romero Policajci na ulicama Akapulka

(BBC News, 02.24.2026)