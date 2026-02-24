BBC vesti na srpskom

Ugrožava li nasilje bandi Svetsko fudbalsko prvenstvo u Meksiku

BBC Sport je istraživao trenutnu bezbednosnu situaciju u Meksiku i potencijalni uticaj na ovogodišnje Svetsko prvenstvo.

BBC News pre 2 sata  |  Danijel Ostin - BBC Sport
Naoružani meksički policajac posmatra dok u pozadini gori autobus na autoputu
Getty Images
Najnoviji talas nasilja u Meksiku je među najgorim poslednjih godina

Erupcija nasilja narko-kartela u Meksiku koja je počela pre dva dana, mogla bi da ugrozi poziciju ove zemlje kao jednog od tri domaćina predstojećeg Svetskog prvenstva u fudbalu, rekli su stručnjaci za BBC Sport.

Narko-kartel Halisko nova generacija (CJNG), jedna od najmoćnijih i najbrutalnijih kriminalnih organizacija u zemlji, upustio se u pucnjavu sa meksičkom vojskom, blokirao puteve i palio vozila.

Bio je to odgovor na ubistvo njegovog vođe Nemesija Osegere Servantesa, poznatijeg kao „El Menčo“, u vojnoj operaciji uz pomoć američke obaveštajne služb.

Nasilje je počelo u centralno-zapadnoj državi Halisko u kojoj je proglašen najviši stepen opasnosti, i sada se proširilo na najmanje desetak regiona.

Na snimcima na internetu vide se naoružani ljude kako patroliraju ulicama i dim koji se uzdiže iznad gradova.

Najmanje 25 pripadnika Nacionalne garde ubijeno je u roku od 24 sata.

Gvadalahara, glavni grad Haliska u kojem živi više od milion ljudi, trebalo bi da bude domaćin četiri utakmice na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu.

Još pet utakmica biće odigrano u Meksiko Sitiju, a četiri u Montereju.

„Kada pritiskate kartele, nailazite na otpor - opasnost je u tome što može da bude veoma teško upravljati bezbednosnom situacijom koja izmiče kontroli“, kaže Havijer Eskauriaca, vanredni profesor krivičnog prava na Univerzitetu u Notingemu.

Vakuum moći koji je stvorilo ubistvo El Menča mogao bi da dovede do perioda nestabilnosti i daljih sukoba dok se kandidati bore da ga zamene.

„Generalno, karteli imaju ekonomski interes da osiguraju mirno održavanje Svetskog prvenstva“, dodaje Eskauriaca.

„Da, oni plaćaju političare i lokalne policijske snage, ali kupuju i restorane i poseduju hotele.

„Oni su deo ekonomskog sistema.

„Za njih je isplativo da im dođu Britanci, Amerikanci i drugi, potroše novac i dobro se provedu.“

BBC Sport je kontaktirao Svetsku fudbalsku federaciju (FIFA) za komentar.

'Umereni rizik po turiste ovog leta'

Procenjuje se da kartel Nova generacija ima imovinu vrednu više od 11 milijardi evra i desetine hiljada članova.

Od osnivanja 2009. godine, odgovoran je za niz zločina - masakre, otmice i ubistva političara.

Ali neke ličnosti kartela imaju određeni nivo uticaja i popularnosti u lokalnim zajednicama u Meksiku, jer obezbeđuju finansiranje lokalne infrastrukture i objekata.

„Odgovor kartela Nova generacija, na neki način, zahtevan je pravilima igre - ako vam je vođa uhvaćen, morate da odgovorite, inače ćete izgledati slabo“, kaže Eskauriaca.

„Oni nisu idioti - znaju da će se snimci objavljivati na društvenim mrežama i pobrinuli su se da odgovor izgleda kao da je zahvatio celu zemlju.“

Američka vlada je savetovala Amerikancima u Halisku da se sklone u zatvorene prostore do daljnjeg, dok je Kanada, još jedna zemlja domaćin Svetskog prvenstva, otkazala letove ka Puerto Valjarteu.

„Što se tiče turista, rekla bih da će za njih postojati umeren rizik ovog leta“, kaže Karina Garsija-Rejes, viša predavačica kriminologije na Univerzitetu u Bristolu.

„Ukoliko ove nedelje ne budu dodatne vojne operacije, vlasti u najpogođenijim područjima bi mogle da se pozabave potencijalnim rizicima, tako da bih generalno očekivala da će turisti biti bezbedni sve dok se pridržavaju uputstava vlasti.“

Pogledajte video: Nasilje i panika u Meksiku posle ubistva najtraženijeg kriminalca El Menča

'Rizik od novog perioda nestabilnosti'

Poslednjih godina, sve su češće demonstracije protiv kartela u većim meksičkim gradovima - mladić na fotografiji drži plakat sa natpisom: 'Narkodržava'
Getty Images
Poslednjih godina, sve su češće demonstracije protiv kartela u većim meksičkim gradovima - mladić na fotografiji drži plakat sa natpisom: 'Narkodržava'

Bezbednosni planovi za Svetsko prvenstvo već su pod lupom zbog naređenja američkog predsednika Donalda Trampa da u razne gradove rasporedi službenike Imigracione i carinske službe (ICE).

To je dovelo do ubistva dvoje američkih državljana u Mineapolisu koji su protestovali zbog postupaka ove federalne službe i niza masovnih demonstracija.

Organizacija Evropski fudbalski navijači (Football Supporters Europe) saopštila je da je „izuzetno zabrinuta zbog kontinuirane militarizacije policijskih snaga u SAD“.

Sada je pažnja usmerena na Meksiko i da li može da garantuje bezbednost navijača koji će doći u zemlju na Mundijal.

Zbog nasilja su otkazane neke utakmice u meksičkim ligama.

„Ljudi u Meksiku se nadaju da je ovo kratkotrajna odmazda i da će se stvari smiriti kako se kartel bude reorganizovao“, kaže Monika Serano Kareto, profesorka međunarodnih odnosa na El Kolehio de Meksiko.

„Međutim, postoji rizik da ovo dovede do novog perioda nestabilnosti, nepredvidivosti i da se nasilje nastavi.

„Vrste oružja u posedu kartela pokazuju da je sukob u vojnom smislu neizbežan.

„Bilo je primera u prošlosti da oni [kartel] čak imaju oružje sposobno da obara helikoptere.

„Mislim da događaji već imaju uticaja na ljude koji planiraju dolazak u Meksiko, jer su ovo udarne vesti širom sveta", dodaje.

Vatrogasac vodom gasi zapaljeni autobus u Meksiku
Getty Images
Kao odgovor na ubistvo njihovog vođe, pripadnici kartela palili su vozila na putevima, napadali banke, apoteke i druga lokalna preduzeća

Meksiko je u protekloj godini bio pod povećanim političkim pritiskom da preduzme mere protiv kartela.

„Ovaj odgovor nije jedinstven, ali je veoma ozbiljan i velikih razmera“, kaže Džon Bendžamin, ambasador Velike Britanije u Meksiku od 2021. do 2024. godine.

„Tramp je označio kartele kao terorističke organizacije, a Meksiko im je već izručio desetine njihovih članova.

„U ovome što se dešava, faktor Tramp je veoma važan.“

(BBC News, 02.24.2026)

