Menja se režim saobraćaja na ovoj deonici u Srbiji: Trajaće 24 sata, a evo koji su alternativni pravci

Blic pre 40 minuta
Menja se režim saobraćaja na ovoj deonici u Srbiji: Trajaće 24 sata, a evo koji su alternativni pravci
Radovi će trajati 24 sata dnevno i biće podeljeni u dve faze - prvo se zatvara desna tunelska cev ka Požegi, potom leva ka Čačku Tokom zatvaranja, saobraćaj će se odvijati dvosmerno kroz otvorenu cev, a neki pravci uključenja i isključenja na petlji Lučani neće biti omogućeni "Putevi Srbije" d.o.o. saopštilo je da će na auto-putu E-763, odnosno na putu Pakovraće - Požega u zoni tunela Munjino brdo danas i sutra biti izmenjen režim saobraćaja zbog izvođenja radova
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Putevi Srbije: U naredna dva dana izmene saobraćaja kod tunela Munjino brdo

Putevi Srbije: U naredna dva dana izmene saobraćaja kod tunela Munjino brdo

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakPožegaPutevi SrbijeLučani

Društvo, najnovije vesti »

Najmanje 73 ljudi poginulo prilikom hvatanja bosa meksičkog kartela i posle njegove smrti

Najmanje 73 ljudi poginulo prilikom hvatanja bosa meksičkog kartela i posle njegove smrti

Beta pre 30 minuta
Najmanje 73 ljudi poginulo u Meksiku prilikom hvatanja bosa narkokartela i posle njegove smrti

Najmanje 73 ljudi poginulo u Meksiku prilikom hvatanja bosa narkokartela i posle njegove smrti

Danas pre 40 minuta
Hvatanje krivina pod packama Brisela

Hvatanje krivina pod packama Brisela

Radar pre 40 minuta
Jedu li roboti sendviče

Jedu li roboti sendviče

Radar pre 40 minuta
Sve se vrti oko para i moći

Sve se vrti oko para i moći

Radar pre 40 minuta