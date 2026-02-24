Menja se režim saobraćaja na ovoj deonici u Srbiji: Trajaće 24 sata, a evo koji su alternativni pravci

Radovi će trajati 24 sata dnevno i biće podeljeni u dve faze - prvo se zatvara desna tunelska cev ka Požegi, potom leva ka Čačku Tokom zatvaranja, saobraćaj će se odvijati dvosmerno kroz otvorenu cev, a neki pravci uključenja i isključenja na petlji Lučani neće biti omogućeni "Putevi Srbije" d.o.o. saopštilo je da će na auto-putu E-763, odnosno na putu Pakovraće - Požega u zoni tunela Munjino brdo danas i sutra biti izmenjen režim saobraćaja zbog izvođenja radova