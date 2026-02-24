Tehnički problemi pred prvo polufinale PZE: Jedan od učesnika otkrio šta se desilo iza scene

Eegor, jedan od učesnika ovogodišnjeg PZE, javio se fanovima direktno sa lica mesta i to preko Discorda.

Kako je napisao u grupi na serveru posvećenom takmičenju, tokom priprema se pokvario kran na sceni, zbog čega je proba za žiri pomerena. Problem je, kako kaže, brzo rešen, stigla je zamena, ali je kašnjenje poremetilo raspored. „Polako sa prognozama“, poručio je Eegor, smirujući zabrinute fanove, uz napomenu da je sve samo malo kasnilo na probi, i da uskoro sledi i lajv program. Evrovizijska mašinerija očigledno radi punom parom, čak i kad nešto zapne, scena mora