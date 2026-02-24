Tehnički problemi pred prvo polufinale PZE: Jedan od učesnika otkrio šta se desilo iza scene

City magazine pre 1 sat
Tehnički problemi pred prvo polufinale PZE: Jedan od učesnika otkrio šta se desilo iza scene

Eegor, jedan od učesnika ovogodišnjeg PZE, javio se fanovima direktno sa lica mesta i to preko Discorda.

Kako je napisao u grupi na serveru posvećenom takmičenju, tokom priprema se pokvario kran na sceni, zbog čega je proba za žiri pomerena. Problem je, kako kaže, brzo rešen, stigla je zamena, ali je kašnjenje poremetilo raspored. „Polako sa prognozama“, poručio je Eegor, smirujući zabrinute fanove, uz napomenu da je sve samo malo kasnilo na probi, i da uskoro sledi i lajv program. Evrovizijska mašinerija očigledno radi punom parom, čak i kad nešto zapne, scena mora
Otvori na citymagazine.danas.rs

Povezane vesti »

Prvo polufinale Pesme za Evroviziju – Srbija bira sedmoro finalista

Prvo polufinale Pesme za Evroviziju – Srbija bira sedmoro finalista

RTS pre 2 minuta
Prvo polufinale PZE uživo: Mirna Radulović sa dubokim dekolteom, sve nadgleda dečko MMA borac

Prvo polufinale PZE uživo: Mirna Radulović sa dubokim dekolteom, sve nadgleda dečko MMA borac

Mondo pre 2 minuta
Srbija bira predstavnika za Evroviziju 2026: Sve je spremno za prvo polufinalno veče, Mirna Radulović stigla sa suprugom

Srbija bira predstavnika za Evroviziju 2026: Sve je spremno za prvo polufinalno veče, Mirna Radulović stigla sa suprugom

Kurir pre 1 minut
Evo gde uživo možete pratiti PZE 2026: Pored RTS, emitovaće se i na ovim kanalima

Evo gde uživo možete pratiti PZE 2026: Pored RTS, emitovaće se i na ovim kanalima

Telegraf pre 7 minuta
Oglasila se Duška Vučinić nakon vesti da je pukao kran u studiju RTS-a: „Postojali su tehnički problemi, malo kasni generalna…

Oglasila se Duška Vučinić nakon vesti da je pukao kran u studiju RTS-a: „Postojali su tehnički problemi, malo kasni generalna proba“

Dnevnik pre 1 sat
RTS se oglasio: Nakon pada krana ipak održana poslednja proba pred prvo polufinale Pesme za Evroviziju

RTS se oglasio: Nakon pada krana ipak održana poslednja proba pred prvo polufinale Pesme za Evroviziju

Kurir pre 1 sat
Slomljen kran u studiju RTS-a: Haos pred polufinale PZE 2026, odlažu se nastupi pred stručnim žirijem, isplivala prepiska

Slomljen kran u studiju RTS-a: Haos pred polufinale PZE 2026, odlažu se nastupi pred stručnim žirijem, isplivala prepiska

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Kultura, najnovije vesti »

Kako je serija „A Knight of the Seven Kingdoms“ ponovo okupila fanove „Game of Thrones“ univerzuma i stvorila histerični…

Kako je serija „A Knight of the Seven Kingdoms“ ponovo okupila fanove „Game of Thrones“ univerzuma i stvorila histerični internet rat među fanovima

Danas pre 32 minuta
Direktorka Luvra podnela ostavku posle pljačke nakita u tom muzeju

Direktorka Luvra podnela ostavku posle pljačke nakita u tom muzeju

Danas pre 57 minuta
Lili Kolins će tumačiti Odri Hepbern u filmu o snimanju „Doručka kod Tifanija“

Lili Kolins će tumačiti Odri Hepbern u filmu o snimanju „Doručka kod Tifanija“

Danas pre 1 sat
„MRKI – nisam ti ispričao“: Predstava koja otvara temu muške ranjivosti

„MRKI – nisam ti ispričao“: Predstava koja otvara temu muške ranjivosti

Danas pre 2 sata
JDP o radikalskom napadu na svoju veliku glumicu Mariju Crnobori: Nedostojno je da kuća sa uspesima na srpskoj, regionalnoj i…

JDP o radikalskom napadu na svoju veliku glumicu Mariju Crnobori: Nedostojno je da kuća sa uspesima na srpskoj, regionalnoj i međunarodnoj sceni, komentariše takve izjave

Danas pre 2 sata