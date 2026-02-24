AMSS: Teretnjaci na prelazu Šid čekaju pet sati

Saobraćaj u Srbiji odvija se uz dobru prohodnost puteva i dobre uslove za vožnju, dok zadržavanja ima na graničnim prelazima za kamione i šlepere, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Kolovozi su uglavno suvi ili mestimično vlažni i na putevima ka zimskim centrima. Zadržavanja nema na naplatnim rampama ni na graničnim prelazima za putnička vozila, ali iz ima za kamione i šlepere. Teretna vozila na graničnom prelazu Šid na izlazu iz zemlje čekaju pet sati, na Horgošu i Batrovcima po četiri sati, na prelazu Kelebija dva sata, a sat vremena na prelazu Sremska Rača, dodao je AMSS.