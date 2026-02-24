Da li su predstojeći lokalni izbori veći problem za vlast nego opoziciju?

Svi izbori, čak i lokalni, problem su za Srpsku naprednu stranku, koja iznova mora da dokazuje svoju uspešnost i ne može sebi da dozvoli da izgubi ni na jednim od predstojećih lokalnih izbora.

Izazovi su za nju sve veći kada su izbori u pitanju. Opozicija i studenti će na ove lokalne izbore ipak izaći nešto spremniji i organizovanij nego u nekim prethodnim slučajevima, što i dalje neće moći ni približno da se meri sa režimskom organizovanošću i logistikom, kažu sagovornici Danasa komentarišući termin održavanja lokalnih izbora i period u kojem i vlast i njeni oponenti imaju da se za njih spreme. Predsednica Skupštine Ana Brnabić raspisala je u ponedeljak