Izvučen Loto Džoker dobitak: Koji brojevi su izvučeni u 15. kolu?

Danas pre 6 sati  |  Danas Online
Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 15. kolu igre na sreću loto 5+ jedan, petica koja je iznosila 730.000 evra nije izvučena, ali je izvučen Džoker dobitak.

Loto rezultati izvlačenja 15. loto kola koje je održano 23. februara 2026. su, prema izveštaju Državne lutrije Srbije sledeći: U Loto 5+ izvlačenju izvučeni su sledeći brojevi: 21, 10, 35, 33, 8 + 2 U glavnom Loto izvlačenju, dobitna kombinacija je glasila: 8, 10, 21, 33, 35 + 2 Džoker igra u 15. kolu se igrala za 410.000 evra. Džoker kombinacija glasila je: 2 2 6 4 7 3 U ovom kolu nije izvučen „džoker“ dobitnik. Kompletan izveštaj i rezultate Loto izvlačenja
