Radikalizacija protesta: Poljoprivrednici odbili sastanak sa ministrom, danas blokada 42 putna pravca širom Srbije

Protesti poljoprivrednika u Srbiji ulaze u novu, radikalniju fazu.

Nakon 14 dana blokada, predstavnici 32 udruženja poljoprivrednika, koji su tokom vikenda održali sastanak u Mrčajevcima, doneli su odluku o proširenju protesta i odbijanju novog poziva na pregovore sa Ministarstvom poljoprivrede. Prema informacijama sa terena, danas će biti blokirana 42 regionalna i lokalna putna pravca. Protesti se šire iz zapadne Srbije i Šumadije ka Vojvodini i ostalim delovima zemlje, uz najavu da se povećava broj udruženja i pojedinaca koji se