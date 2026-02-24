Nije bilo sastanka sa ministrom

Forbes pre 1 sat  |  Agencije
Nije bilo sastanka sa ministrom
Obaveštavamo vas da nismo u mogućnosti da prisustvujemo sastanku i smatramo da nema potrebe da se dodatno gubi vreme dok ne dobijemo konkretna i jasna rešenja – isključivo u pisanom obliku, odgovorila su udruženja poljoprivrednika u protestu ministru poljoprivrede Draganu Glamočiću, koji ih je pozvao da danas u 10 časova dođu u vladu na razgovor. Glamočić je poziv uputio pošto su predstavnici 34 udruženja poljoprivrednika na sastanku održanom u subotu u Mrčajevcima
