Jasikevičijus upozorava pred Partizan: "Oni su opasan tim"!

Trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus poručio je pred duel sa Partizanom da razlika na tabeli Evrolige ne sme da zavara njegov tim.

Iako statistika i domaći teren stavljaju Fenerbahče u ulogu favorita – Turci su u Istanbulu slavili na 11 od 14 mečeva – litvanski stručnjak očekuje ozbiljan otpor. - Partizan ima ofanzivni kvalitet da se takmiči sa bilo kojim klubom u Evropi. Oni su jedan od najboljih timova Evrolige i sada imaju skoro kompletnu ekipu. Postali su mnogo jači povratkom Karlika Džonsa i Šejka Miltona. Zbog toga očekujem težak meč. Prioritet nam je da igramo svoju igru - rekao je.