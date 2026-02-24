Jasikevičijus upozorava pred Partizan: "Oni su opasan tim"!
Kurir pre 24 minuta
Trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus poručio je pred duel sa Partizanom da razlika na tabeli Evrolige ne sme da zavara njegov tim.
Iako statistika i domaći teren stavljaju Fenerbahče u ulogu favorita – Turci su u Istanbulu slavili na 11 od 14 mečeva – litvanski stručnjak očekuje ozbiljan otpor. - Partizan ima ofanzivni kvalitet da se takmiči sa bilo kojim klubom u Evropi. Oni su jedan od najboljih timova Evrolige i sada imaju skoro kompletnu ekipu. Postali su mnogo jači povratkom Karlika Džonsa i Šejka Miltona. Zbog toga očekujem težak meč. Prioritet nam je da igramo svoju igru - rekao je.