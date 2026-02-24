Niš oduševio monekea: „Ajvar je najbolji!“

Niš oduševio monekea: „Ajvar je najbolji!"

Mučila ga je povreda! Crvena zvezda nakon osvojenog Kupa Radivoja Koraća vraća se obavezama u Evroligi, gde ih u sredu očekuje duel sa Anadolu Efesom.

Nakon što je odmorio nekoliko dana, Čima Moneke je spreman da se vrati na teren: „Nisam bio zdrav od utakmice sa Barselonom, imao sam problem sa Ahilovom tetivom u obe noge. Kada sam išao uz stepenice, osećam sam se kao da imam 75 godina“ – rekao je Moneke, te potom dodao: „Kada pogledam sada, osećam se kao da je trener doneo pravu odluku da me fizički spremi bolje, ali i mentalno. Dobio sam vreme da napunim baterije i da se osvežim jer je ovo ipak duga sezona.
Jasikevičijus: "Partizan ima jednu od najkvalitetnijih ekipa u Evropi!"

Jasikevičijus: "Partizan ima jednu od najkvalitetnijih ekipa u Evropi!"

Doužer za SK: Ah, kada bismo mogli da vratimo vreme

Doužer za SK: Ah, kada bismo mogli da vratimo vreme

Saša Obradović biranim rečima govorio o rivalu: „Efes je izvanredna ekipa!"

Saša Obradović biranim rečima govorio o rivalu: „Efes je izvanredna ekipa!“

Ognjen Dobrić: „Potrebno je da energetski budemo na našem nivou, kao što smo odigrali Kup!"

Ognjen Dobrić: „Potrebno je da energetski budemo na našem nivou, kao što smo odigrali Kup!“

Jasikevičijus: Partizan jedan od najboljih timova Evrolige

Jasikevičijus: Partizan jedan od najboljih timova Evrolige

Laso: "Zvezda ima veoma jak tim, pokušaćemo da kontrolišemo utakmicu"

Laso: "Zvezda ima veoma jak tim, pokušaćemo da kontrolišemo utakmicu"

Perez sudi Partizanu protiv prvaka Evrope

Perez sudi Partizanu protiv prvaka Evrope

