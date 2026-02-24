Niš oduševio monekea: „Ajvar je najbolji!“

Mučila ga je povreda! Crvena zvezda nakon osvojenog Kupa Radivoja Koraća vraća se obavezama u Evroligi, gde ih u sredu očekuje duel sa Anadolu Efesom.

Nakon što je odmorio nekoliko dana, Čima Moneke je spreman da se vrati na teren: „Nisam bio zdrav od utakmice sa Barselonom, imao sam problem sa Ahilovom tetivom u obe noge. Kada sam išao uz stepenice, osećam sam se kao da imam 75 godina“ – rekao je Moneke, te potom dodao: „Kada pogledam sada, osećam se kao da je trener doneo pravu odluku da me fizički spremi bolje, ali i mentalno. Dobio sam vreme da napunim baterije i da se osvežim jer je ovo ipak duga sezona.