(BLOG) Poljoprivrednici blokirali saobraćajnice, tvrde da dobijaju pretnje, ministar ih optužuje za "politikantstvo"

N1 Info pre 59 minuta  |  N1 Beograd Beta
Poljoprivrednici koji već 14 dana blokiraju puteve, radikalizovali su svoj protest blokadom 42 magistralna puta u Srbiji.

Pojedini poljoprivrednici tvrde i da su dobili pretnje iz, kako tvrde, "SNS kartela". Resorni ministar Dragan Glamočić tvrdi da se poljoprivrednici bave "politikantstvom" i poručuje da neće raditi pod pritiskom. Odluku o radikalizaciji, predstavnici 32 poljoprivredna udruženja doneli su na zajedničkom sastanku koji je održan 21. februara na blokadi Ibarske magistrale u Mrčajevcima. Kako su poljoprivrednici prethodno najavili, od 10.00 časova istovremeno su
