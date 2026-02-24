Vremenska prognoza za Srbiju 24. i 25. februar 2026: oblačno, hladnije, prestanak padavina i topliji period sa sunčanim intervalima

Danas pretežno oblačno i hladnije sa kišom i snegom, prestanak padavina i razvedravanje, a sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplijim vremenom.

Danas u Srbiji pretežno oblačno i malo hladnije vreme sa mestimičnom kišom, dok se na visokim planinama očekuje sneg. Od sredine dana na severu, a do kraja dana i tokom noći u većini krajeva prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni. Temperatura jutarnja od -1 do 7 stepeni, dnevna od 10 do 14 stepeni. Beta N1 Info Danas

U Beogradu će pre podne biti oblačno i hladnije, povremeno sa kišom, a posle podne prestanak padavina i razvedravanje. Vetar pojačan severozapadni. U narednim danima očekuje se stabilizacija i porast temperatura, sa sunčanim intervalima i toplijim vremenom. Telegraf Glas Zapadne Srbije N1 Info

Sutra se očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, uz moguće slabe kratkotrajne padavine ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije. Vetar slab i umeren, posle podne na severu i istoku povremeno jak zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 11 do 15 stepeni. Beta Serbian News Media Radio sto plus Telegraf

Prognoze najavljuju da će od četvrtka biti suvo i toplo vreme sa sunčanim intervalima, dok se od 9. marta očekuje novo jače zahlađenje. Meteorolozi upozoravaju da zima još nije završena, ali da nas očekuje značajno topliji period sa temperaturama do 17 stepeni do petka. Dnevnik Mondo OK radio

