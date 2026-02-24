Sastanak Koalicije voljnih na četvrtu godišnjicu rata Ukrajina-Rusija: Lideri iz 36 zemalja učestvuju, 11 došlo u Kijev

Jedanaest visokih stranih zvaničnika, uključujući šefove Evropske unije i lidere Severne Evrope i baltičkih zemalja, stiglo je u Kijev kako bi učestvovalo u događajima povodom obeležavanja četvrte godišnjice rata.

Premijer Velike Britanije Kir Starmer, koji se skupu pridružio onlajn naglasio je da mora da se pomogne Ukrajini da se odbrani, preneo je Ukrinform. "Činjenica da su pregovori u toku, ne znači da ne treba da pomognemo Ukrajini. Vrlo dobro razumemo da Vladimir Putin pokušava da odugovlači pregovore, da postoji samo jedna osoba koja stoji na putu napretka u pregovorima, a ta osoba je Putin", rekao je Starmer. Ukupno, lideri iz 36 zemalja učestvuju na sastanku u