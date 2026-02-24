Počelo prvo polufinalno veče PZE: Večeras će nastupiti i najveći favoriti

Večeras se održava prvo polufinlno veče Pesme za Evroviziju.

Prvo polufinalno veče počelo je u 21 čas n RTS, a publici će se predstaviti 12 takmičara. Od njih 12, u finale će ući sedam kompozicija. Za sada za najveće favorite važe Zejna i Eegor, a oni će nastupiti večeras. Pred početak prve polufinalne večeri, došlo je do incidenta. Naime, neposredno pred nastup izvođača prefd stručnim žirijem, u studiju na Košutnjaku se srušio kran. Zbog toga su nastupi pred stručnim žirijem kasnili, ali to nije uticalo na održavanje