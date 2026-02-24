U Srbiji danas oblačno i hladnije sa kišom, uveče razvedravanje

Nova pre 16 minuta
U Srbiji danas oblačno i hladnije sa kišom, uveče razvedravanje

U Srbiji će danas biti oblačno i malo hladnije mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Od sredine dana na severu, a do kraja dana i tokom noći i u većini ostalih krajeva prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće od minus jedan stepen na jugu i jugoistoku Srbije do sedam stepeni u Beogradu, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni. U Beogradu će pre podne oblačno i malo hladnije povremeno sa kišom, a posle podne prestanak padavina i razvedravanje.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Pretežno oblačno i malo hladnije, na planinama moguć sneg

Pretežno oblačno i malo hladnije, na planinama moguć sneg

RTV pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Sneg

Vojvodina, najnovije vesti »

Pretežno oblačno i malo hladnije, na planinama moguć sneg

Pretežno oblačno i malo hladnije, na planinama moguć sneg

RTV pre 31 minuta
U Srbiji danas oblačno i hladnije sa kišom, uveče razvedravanje

U Srbiji danas oblačno i hladnije sa kišom, uveče razvedravanje

Nova pre 16 minuta
MUP o potrazi u Zrenjaninu: Preduzete sve mere u cilju pronalaska mladića

MUP o potrazi u Zrenjaninu: Preduzete sve mere u cilju pronalaska mladića

Serbian News Media pre 3 sata
Očuvanje dečjih igrališta zajednički zadatak društva

Očuvanje dečjih igrališta zajednički zadatak društva

RTV pre 3 sata
MUP: Srednja škola unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici upisuje 140 učenika u prvi razred

MUP: Srednja škola unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici upisuje 140 učenika u prvi razred

Serbian News Media pre 3 sata