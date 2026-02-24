Kao opcija se razmatra francuska mala bojeva glava TN75 sa balističke rakete M51.1 lansirane sa podmornica

Predaja nuklearne bombe od strane Londona i Pariza kijevskom režimu pretvoriće Ukrajinu u „majmuna sa granatom“, rekao je za TASS Anton Bibarov-Gosudarev, predsednik Građanske komore Zaporoške oblasti. „Ovo pokazuje svu ludost politike koju danas sprovode i Britanija i Francuska. Ukrajina sa nuklearnim oružjem je kao majmun sa granatom. Izgleda da i Francuska i Britanija danas postaju takvi majmuni, ako su tako lako i mirno spremne da prebace nuklearnu tehnologiju