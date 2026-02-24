Zelenski zamolio Trampa i SAD da ostanu na strani Ukrajine

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zamolio je danas američkog predsednika Donalda Trampa i SAD da "ostanu na strani" Ukrajine koja se bori, kako je naveo, protiv jednog čoveka, ruskog predsednika Vladimira Putina.

"Moraju ostati uz... demokratsku zemlju koja se bori protiv jednog čoveka. Jer taj čovek je rat. Putin je rat. Sve se vrti oko njega. Sve se vrti oko jednog čoveka. I cela njegova zemlja je u zatvoru", rekao je Zelenski u intervjuu za CNN. On je izjavio da su SAD prevelike i previše važne da bi se povukle iz sukoba. Takođe je naveo da se nada da će Tramp, tokom svog govora o stanju nacije danas, podržati Ukrajinu dok se bori protiv Rusije koju vodi Putin. Na