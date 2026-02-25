Jukom objavio preliminarne rezultate ponovljenih izbora za VST

Beta pre 40 minuta

Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nikola Uskoković dobio je najviše glasova na nivou viših javnih tužilaštava na ponovljenim izborima za članove Visokog saveta tužilaštva (VST), pokazuju preliminarni rezultati koje je objavila posmatračka misija Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM).

Kako posmatračka misija navodi, Nikola Uskoković je dobio 48,89 odsto, odnosno 110 od 225 glasova, a Boris Majlat 47,11 odsto, odnosno 106 od 225 glasova, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).

Bilo je devet nevažećih listića, izlaznost je bila 97,83 odsto – 225 od 230 tužilaca je izašlo.

Kada je reč o osnovnim javnim tužilaštvima, najviše glasova je dobio Predrag Milovanović – 31,05 odsto, odnosno 136 od 438 glasova.

Boris Pavlović dobio je 135 od 438 glasova (30,82 odsto), Jovana Komnenović 122 od 438 (27,85 odsto) i Nikola Stojanović 35 od 438 (7,99 odsto).

Bilo je 10 nevažećih listića i izlaznost je bila 97,99 odsto (438 od 447).

Izlaznost na ponovljenim izborima na nivou viših javnih tužilaštava je 95,96 odsto, izašlo je 95 od 99 odsto birača, a na nivou osnovnih javnih tužilaštava 98,94 odsto, jer je izašlo 186 od 188 birača.

Ukupna izlaznost na četiri biračka mesta je 97,91 odsto, odnosno izašlo je 281 od 287 birača.

Izbori za VST ponovljeni su na četiri biračka mesta – Kragujevac 2, Novi Sad 2, Niš 3 i Kragujevac 3.

Od glasanja zavisiće izbor tri od pet članova VST.

Pored pet članova iz redova javnih tužilaca, VST čine i četiri istaknuta pravnika koje bira skupština Srbije, kao i dva člana po položaju – vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac i ministar pravde Nenad Vujić.

(Beta, 25.02.2026)

Povezane vesti »

U novi saziv VST ulazi tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje je pod potpunom kontrolom vlasti

U novi saziv VST ulazi tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje je pod potpunom kontrolom vlasti

N1 Info pre 5 minuta
Yucom objavio preliminarne rezultate ponovljenih izbora za Visoki savet tužilaštva

Yucom objavio preliminarne rezultate ponovljenih izbora za Visoki savet tužilaštva

Radio 021 pre 5 minuta
Jukom objavio preliminarne rezultate ponovljenih izbora za VST

Jukom objavio preliminarne rezultate ponovljenih izbora za VST

Serbian News Media pre 39 minuta
Jukom objavio preliminarne rezultate ponovljenih izbora za članove Visokog saveta tužilaštva

Jukom objavio preliminarne rezultate ponovljenih izbora za članove Visokog saveta tužilaštva

RTS pre 1 sat
Na izborima za VST pobedili kandidati pod kontrolom režima

Na izborima za VST pobedili kandidati pod kontrolom režima

Vreme pre 1 sat
JUKOM objavio preliminarne rezultate: Nikola Uskoković vodi na ponovljenim izborima za članove VST

JUKOM objavio preliminarne rezultate: Nikola Uskoković vodi na ponovljenim izborima za članove VST

Insajder pre 3 sata
Izabrani novi članovi VST: Nikola Uskoković, Boris Pavlović i Predrag Milovanović

Izabrani novi članovi VST: Nikola Uskoković, Boris Pavlović i Predrag Milovanović

IndeksOnline pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoJukomIzbori

Društvo, najnovije vesti »

(Foto) Jezivo otkriće u Srbiji zaprepastilo svet: Pronađena masovna grobnica puna žena i dece: Istina o njihovoj smrti je…

(Foto) Jezivo otkriće u Srbiji zaprepastilo svet: Pronađena masovna grobnica puna žena i dece: Istina o njihovoj smrti je mnogo strašnija nego što se mislilo

Blic pre 25 minuta
Razgovor sa Milicom i Rastkom

Razgovor sa Milicom i Rastkom

Danas pre 2 sata
Nije zamena za krevet: Kako spavanje na kauču šteti vašem zdravlju

Nije zamena za krevet: Kako spavanje na kauču šteti vašem zdravlju

Danas pre 1 sat
I Jukom objavio preliminarne rezultate izbora za članove VST

I Jukom objavio preliminarne rezultate izbora za članove VST

Danas pre 2 sata
Đinđić je SRS, a odnosi se i na SNS, smatrao virusom, a ne političkim protivnikom

Đinđić je SRS, a odnosi se i na SNS, smatrao virusom, a ne političkim protivnikom

Danas pre 2 sata