Jukom objavio preliminarne rezultate ponovljenih izbora za VST

Beta pre 40 minuta

Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nikola Uskoković dobio je najviše glasova na nivou viših javnih tužilaštava na ponovljenim izborima za članove Visokog saveta tužilaštva (VST), pokazuju preliminarni rezultati koje je objavila posmatračka misija Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM).

Kako posmatračka misija navodi, Nikola Uskoković je dobio 48,89 odsto, odnosno 110 od 225 glasova, a Boris Majlat 47,11 odsto, odnosno 106 od 225 glasova, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).

Bilo je devet nevažećih listića, izlaznost je bila 97,83 odsto – 225 od 230 tužilaca je izašlo.

Kada je reč o osnovnim javnim tužilaštvima, najviše glasova je dobio Predrag Milovanović – 31,05 odsto, odnosno 136 od 438 glasova.

Boris Pavlović dobio je 135 od 438 glasova (30,82 odsto), Jovana Komnenović 122 od 438 (27,85 odsto) i Nikola Stojanović 35 od 438 (7,99 odsto).

Bilo je 10 nevažećih listića i izlaznost je bila 97,99 odsto (438 od 447).

Izlaznost na ponovljenim izborima na nivou viših javnih tužilaštava je 95,96 odsto, izašlo je 95 od 99 odsto birača, a na nivou osnovnih javnih tužilaštava 98,94 odsto, jer je izašlo 186 od 188 birača.

Ukupna izlaznost na četiri biračka mesta je 97,91 odsto, odnosno izašlo je 281 od 287 birača.

Izbori za VST ponovljeni su na četiri biračka mesta – Kragujevac 2, Novi Sad 2, Niš 3 i Kragujevac 3.

Od glasanja zavisiće izbor tri od pet članova VST.

Pored pet članova iz redova javnih tužilaca, VST čine i četiri istaknuta pravnika koje bira skupština Srbije, kao i dva člana po položaju – vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac i ministar pravde Nenad Vujić.

(Beta, 25.02.2026)