Ministar Đurić učestvovao na konferenciji Američko-izraelskog komiteta u Vašingtonu

Šef srpske diplomatije Marko Đurić učestvovao je, u okviru posete Vašingtonu, na godišnjoj konferenciji koju organizuje Američko-izraelski komitet za javne poslove (AIPAC), jedan od uticajnijih američko-izraelskih foruma posvećenih jačanju saradnje Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Na jednoj od glavnih sesija, predsednik AIPAC Bernard Kaminetski odao je posebno priznanje Đuriću za sve što je učinio za oslobađanje talaca u Gazi, među kojima je bio i mladi pijanista srpsko-izraelski državljanin Alon Ohel, navodi se u saopštenju.

Kaminetski je ukazao i na napore šefa srpske diplomatije u pravcu jačanja veza među narodima, zahvalivši i rukovodstvu Srbije na prijemu delegacije AIPAC u Beogradu.

Govoreći o značaju skupa, Đurić je naglasio da je učešće na konferenciji AIPAC važna prilika da se glas Srbije čuje na jednom od najvažnijih političkih foruma u Vašingtonu, kao i da se predstave prioriteti srpske spoljne politike i napori koje naša zemlja ulaže kada je reč o unapređenju međunarodne saradnje.

Na marginama konferencije, Đurić imao je više susreta sa predstavnicima američkog političkog i poslovnog života, sa kojima je razmenio mišljenja o daljem unapređenju bilateralnih odnosa Srbije sa SAD i sa Izraelom.

Večernju sesiju skupa obeležio je i nastup mladog pijaniste Alona Ohela, kao i dirljivo svedočanstvo njegove majke Idit o borbi porodice za Alonovo oslobađanje, dodaje se u saopštenju.