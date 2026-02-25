Ministar Đurić učestvovao na konferenciji Američko-izraelskog komiteta u Vašingtonu
Na jednoj od glavnih sesija, predsednik AIPAC Bernard Kaminetski odao je posebno priznanje Đuriću za sve što je učinio za oslobađanje talaca u Gazi, među kojima je bio i mladi pijanista srpsko-izraelski državljanin Alon Ohel, navodi se u saopštenju.
Kaminetski je ukazao i na napore šefa srpske diplomatije u pravcu jačanja veza među narodima, zahvalivši i rukovodstvu Srbije na prijemu delegacije AIPAC u Beogradu.
Govoreći o značaju skupa, Đurić je naglasio da je učešće na konferenciji AIPAC važna prilika da se glas Srbije čuje na jednom od najvažnijih političkih foruma u Vašingtonu, kao i da se predstave prioriteti srpske spoljne politike i napori koje naša zemlja ulaže kada je reč o unapređenju međunarodne saradnje.
Na marginama konferencije, Đurić imao je više susreta sa predstavnicima američkog političkog i poslovnog života, sa kojima je razmenio mišljenja o daljem unapređenju bilateralnih odnosa Srbije sa SAD i sa Izraelom.
Večernju sesiju skupa obeležio je i nastup mladog pijaniste Alona Ohela, kao i dirljivo svedočanstvo njegove majke Idit o borbi porodice za Alonovo oslobađanje, dodaje se u saopštenju.
(Beta, 25.02.2026)