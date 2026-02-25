Evropska komisija će podneti zakonski predlog za trajnu zabranu uvoza ruske nafte

Evropska komisija (EK) će podneti zakonski predlog za trajnu zabranu uvoza ruske nafte 15. aprila, tri dana nakon parlamentarnih izbora u Mađarskoj, javlja Rojters pozivajući se na zvaničnike Evropske unije i dokument u koji je agencija imala uvid.

Dva zvaničnika EU rekla su Rojtersu da je tajming osmišljen kako bi se sprečilo da zabrana nafte postane glavni faktor u predizbornoj kampanji u Mađarskoj. Mađarska i Slovačka, koje i dalje zavise od uvoza ruske nafte, snažno se protive bilo kakvoj zabrani. Na izborima 12. aprila, mađarski premijer Viktor Orban i njegova nacionalistička stranka Fides suočavaju se sa najvećim izazovom za svoju vlast u poslednjih 16 godina. Orban aprilske izbore predstavlja kao