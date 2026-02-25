Poverenik: Nastavnica iz Bajmoka diskriminisana, škola da se izvini i da je vrati na posao

Danas pre 9 sati  |  Beta
Poverenik: Nastavnica iz Bajmoka diskriminisana, škola da se izvini i da je vrati na posao

Osnovna škola „Vuk Karadžić“ u Bajmoku nije postupila po preporuci Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i nije vratila nastavnicu Andreu Besedeš Nađ na posao, uprkos mišljenju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da je bila diskriminisana prilikom neprodužavanja ugovora o radu nakon 17 godina rada u toj ustanovi.

U mišljenju, donetom u novembru prošle godine i javno objavljenom u januaru, navedeno je da škola treba da otkloni posledice diskriminatorskog postupanja i da je vrati na radno mesto nastavnice, kao i da joj uputi pisano izvinjenje u roku od 15 dana od prijema preporuke. Poverenik je naložio i da škola u roku od 30 dana obavesti tu instituciju o sprovođenju preporuka, uz napomenu da u suprotnom može biti izrečena mera opomene, protiv koje nije dopuštena žalba, kao
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Nastavnica iz Bajmoka nije vraćena na posao: Poverenik tražio da se škola izvini i to ispravi

Nastavnica iz Bajmoka nije vraćena na posao: Poverenik tražio da se škola izvini i to ispravi

Radio 021 pre 14 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vuk Karadžić

Društvo, najnovije vesti »

Danas toplije ali promenljivo oblačno vreme, ponegde moguća i slaba kiša

Danas toplije ali promenljivo oblačno vreme, ponegde moguća i slaba kiša

Insajder pre 9 minuta
Poslednji udisaji

Poslednji udisaji

Danas pre 14 minuta
Koje su najčešće greške vozača i pešaka na pružnim prelazima: Stručnjak upozorava - omaške mogu da vas koštaju života…

Koje su najčešće greške vozača i pešaka na pružnim prelazima: Stručnjak upozorava - omaške mogu da vas koštaju života

Euronews pre 14 minuta
Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima: temperatura do 15 stepeni

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima: temperatura do 15 stepeni

Newsmax Balkans pre 4 minuta
Gori Meksiko POSLE ubistva: VoÐe narko kartela! U "Jutru na Blic" o talasu nasilja koji preti ovoj zemlji

Gori Meksiko POSLE ubistva: VoÐe narko kartela! U "Jutru na Blic" o talasu nasilja koji preti ovoj zemlji

Blic pre 14 minuta