Poverenik: Nastavnica iz Bajmoka diskriminisana, škola da se izvini i da je vrati na posao

Osnovna škola „Vuk Karadžić“ u Bajmoku nije postupila po preporuci Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i nije vratila nastavnicu Andreu Besedeš Nađ na posao, uprkos mišljenju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da je bila diskriminisana prilikom neprodužavanja ugovora o radu nakon 17 godina rada u toj ustanovi.

U mišljenju, donetom u novembru prošle godine i javno objavljenom u januaru, navedeno je da škola treba da otkloni posledice diskriminatorskog postupanja i da je vrati na radno mesto nastavnice, kao i da joj uputi pisano izvinjenje u roku od 15 dana od prijema preporuke. Poverenik je naložio i da škola u roku od 30 dana obavesti tu instituciju o sprovođenju preporuka, uz napomenu da u suprotnom može biti izrečena mera opomene, protiv koje nije dopuštena žalba, kao