(VIDEO) Mića Berić oštro o košarkašu Partizana: Takav odnos je sramotan, kao da gledam Džabarija Parkera

Danas pre 7 sati  |  V. R.
(VIDEO) Mića Berić oštro o košarkašu Partizana: Takav odnos je sramotan, kao da gledam Džabarija Parkera

Košarkaši Partizana su završili učešće na Kupu Radivoja Koraća u polufinalu, nakon što su ubedljivo poraženi od ekipe Mege – 80:58 (25:19, 17:17, 17:11, 21:11).

Većina igrača crno-belih nije bila na očekivanom nivou u Nišu, a posebno se na meti kritika našao Amerikanac Sterling Braun. Među onima koji su uočili nedostatak zalaganja ovog košarkaša je i bivši košarkaš na pozicji beka, Miroslav Mića Berić. – Već u četvrfinalu mi se nije svideo govor tela i način igranja Sterling Brauna. Ne može se košarka igrati pravih nogu, ispruženih kolena – rekao je Berić, a zatim ga je uporedio sa Džabarijem Parkerom. – Čak je bolje
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Kao da gledam Parkera": Mića Berić opleo po Sterlingu Braunu i sramnom odnosu prema Partizanu

"Kao da gledam Parkera": Mića Berić opleo po Sterlingu Braunu i sramnom odnosu prema Partizanu

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanNišKup Radivoja Koraća

Sport, najnovije vesti »

Sada je i zvanično: Iz Prijedora startuje poslednja etapa Medjunarodne biciklisticke trke Beograd- Banjaluka

Sada je i zvanično: Iz Prijedora startuje poslednja etapa Medjunarodne biciklisticke trke Beograd- Banjaluka

Kurir pre 8 minuta
Rvači se spremaju za Evropsko prvenstvo: Srbija nakon Poreča, putuje u Tiranu

Rvači se spremaju za Evropsko prvenstvo: Srbija nakon Poreča, putuje u Tiranu

Kurir pre 1 sat
Šteta veća od 150.000 evra: Direktor Zvezdinog stadiona o neredima koje su Grobari pravili na derbiju

Šteta veća od 150.000 evra: Direktor Zvezdinog stadiona o neredima koje su Grobari pravili na derbiju

Danas pre 2 sata
Serlot het-trikom srušio Klub Briž i odveo Atletiko Madrid u osminu finala Lige šampiona (VIDEO)

Serlot het-trikom srušio Klub Briž i odveo Atletiko Madrid u osminu finala Lige šampiona (VIDEO)

Danas pre 2 sata
Liga šampiona: Senzacija Bode Glimta, Norvežani eliminisali velikana evropskog fudbala (VIDEO)

Liga šampiona: Senzacija Bode Glimta, Norvežani eliminisali velikana evropskog fudbala (VIDEO)

Danas pre 2 sata