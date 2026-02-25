(VIDEO) Mića Berić oštro o košarkašu Partizana: Takav odnos je sramotan, kao da gledam Džabarija Parkera

Košarkaši Partizana su završili učešće na Kupu Radivoja Koraća u polufinalu, nakon što su ubedljivo poraženi od ekipe Mege – 80:58 (25:19, 17:17, 17:11, 21:11).

Većina igrača crno-belih nije bila na očekivanom nivou u Nišu, a posebno se na meti kritika našao Amerikanac Sterling Braun. Među onima koji su uočili nedostatak zalaganja ovog košarkaša je i bivši košarkaš na pozicji beka, Miroslav Mića Berić. – Već u četvrfinalu mi se nije svideo govor tela i način igranja Sterling Brauna. Ne može se košarka igrati pravih nogu, ispruženih kolena – rekao je Berić, a zatim ga je uporedio sa Džabarijem Parkerom. – Čak je bolje