"Kao da gledam Parkera": Mića Berić opleo po Sterlingu Braunu i sramnom odnosu prema Partizanu

Proslavljeni košarkaš Miroslav Mića Berić bio je surovo iskren prema odnosu Sterlinga Brauna prema Paritzanu.

Bivši igrač posebno se fokusirao na doprinos Brauna na Kupu Radvojka Koraća i tom prilikom uporedio ga sa Džabarijem Parkerom, najskupljim i ujedno najlošijim pojačanjem u istoriji kluba. "Već na četvrtfinalu nije mi se svideo govor tela i način na koji je igrao Sterling Braun. Zvezdi mnogo znači i presudila je ta domaća osnova, Partizan je bio bez karaktera i identiteta na Kupu, što me pogađa", započeo je Berić u podkastu " Pick and roll". I zaista, Braun je imao