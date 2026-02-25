Demokrata izbačen tokom Trampovog govora zbog transparenta "Crnci nisu majmuni"

Zastupnik u Predstavničkom domu američkog Kongresa iz Teksasa i član Demokratske stranke, Al Grin, izbačen je iz kongresne sale tokom govora o stanju nacije američkog predsednika Donalda Trampa jer je razvio transparent na kojem piše "Crnci nisu majmuni".

Al Grin je po drugi put u poslednjih godinu dana izbačen iz Kongresa tokom Trampovog govora, podseća NBC njuz. On je u sali Predstavničkog doma istakao transparent na kojem je pisalo "Crnci nisu majmuni", što se tumači kao reagovanje na video-snimak koji je Tramp ovog meseca objavio na društvenim mrežama, a na kojem su bivši predsednik SAD Barak Obama i bivša prva dama Mišel Obama prikazani kao majmuni. Tanjug/AP/Allison Robbert Dok ga je pripadnik kongresnog