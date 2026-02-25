Amerika upozorila Kijev oko napada jednu metu: Vaši udari na rusku luku ugrožavaju ekonomske interese SAD!

Američko Ministarstvo spoljnih poslova je u novembru 2025. godine upozorilo Ukrajinu da njeni napadi na rusku luku Novorosijsk ugrožavaju ekonomske interese SAD, izjavila je ambasadorka Ukrajine u SAD Olga Stefanišina.

Ona je sinoć na konferenciji za novinare povodom četvrte godišnjice od početka ruske invazije, rekla da je posle tih napada dobila notu od Stejt departmenta da su "ugroženi ekonomski interesi SAD". Ukrajina je napala luku Novorosijsk na Crnom moru 14. novembra i oštetila naftni terminal. Dronovi su ponovo ciljali to područje 29. novembra i pogodili pomorski terminal Kaspijskog naftovoda, primoravujući objekat da obustavi izvoz nafte. Kijev nije zvanično potvrdio