Tramp opasno zapretio Iranu, spominje se i Srbija! Američki predsednik održao najduži govor u Kongresu i oborio rekord, hvalio sebe, demokrate da isprozivale

Kurir pre 44 minuta  |  CNN/ BBC/Preneo: V.M.)
Američki predsednik Donald Tramp postavio je rekord u najdužem govoru o stanju nacije, koji je trajao jedan sat i 50 minuta, nadmašivši rekord koji je Bil Klinton postavio tokom svog poslednjeg obraćanja 2000. godine.

Tramp je više puta isticao svoju ekonomsku agendu, navodeći da je tokom prve godine povratka u Belu kuću nadgledao "preokret za sva vremena". Govoreći o Iranu, on je rekao da "preferira da se ovaj problem reši diplomatskim putem", ali je upozorio tu zemlju da ne nastavlja sa razvojem programa oko proizvodnje nuklearnog oružja. Tokom govora više puta je ulazio u verbalne rasprave sa demokratama u publici, ali nije direktno kritikovao sudije Vrhovnog suda koje su
Radio 021 pre 14 minuta
RTS pre 29 minuta
