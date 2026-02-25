Ubrzanje naftovoda ka Mađarskoj

„Kada MOL završi akviziciju srpske naftne kompanije, tržišta nafte tri zemlje bez izlaza na more – Slovačke, Mađarske i Srbije – funkcionisaće koordinisano, a mi ćemo postati još otporniji na političke ucene iz Ukrajine“, rekao je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto o sastanku sa srpskom ministarkom energetike Dubravkom Đedović. Planirani naftovod povezivao bi Srbiju sa najvećim naftovodom na svetu, „Družbom“, koji potiče iz Rusije.

Američke sankcije uvedene su 1. oktobra zbog većinskog ruskog vlasništva u kompaniji, sa ciljem da se potisne ruski uticaj u Srbiji. Kako je Mašina ranije pisala, Rusija nije žurila da proda svoj udeo i tako spreči kolaps NIS-a i potencijalni udar na energetsku stabilnost Srbije. Dogovor o prodaji udela postao je realan tek kada je u pregovore ušla mađarska kompanija MOL. Mađarska, uprkos članstvu u EU, ostaje posvećena održavanju i jačanju veza sa Moskvom. Tvrdi