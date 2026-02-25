Real protiv Benfike u Madridu za potvrdu plasmana u osminu finala Lige šampiona (RTS 1, 21.00)

Fudbaleri Real Madrida i Benfike igraće revanš susret plej-ofa za plasman u osminu finala Lige šampiona. Direktan prenos susreta je na Prvom programu RTS-a od 21.00, a najvažnije detalje sa meča pratite na našem portalu.

Madriđani brane gol prednosti iz Lisabona, ali portugalski velikan dolazi na "Santijago Bernabeu" sa jasnom namerom da ponovi januarski scenario kada su već jednom pobedili Real. Nakon minimalne, ali izuzetno vredne pobede u prvom susretu, koju je potpisao Vinisijus Žunior, izabranici Alvara Arbeloe imaju "meč loptu" pred svojim navijačima. Ipak, stadion na kojem je Real retko kada gubio važne bitke, biće poprište sudara dva evropska giganta koji ove sezone imaju