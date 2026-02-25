UKRAJINSKA KRIZA - Putin: Naši neprijatelji će se pokajati; Fon der Lajen: Nemoguće dati tačan datum prijema Ukrajine u EU

RTV pre 1 sat  |  RTS
KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini ušao je u 1463. dan. Volodimir Zelenski zatražio je od Evropskog parlamenta tačan datum prijema Ukrajine u EU, na šta mu je šefica Evropske komisije odgovorila da to nije moguće. Moskva tvrdi da Velika Britanija i Francuska razmatraju opcije za prebacivanje nuklearnog oružja ili tzv. "prljave" bombe u Ukrajinu. Kijev odbacuje te navode kao "apsurdne". Generalna skupština UN-a izglasala rezoluciju kojom se izražava potvrda međunarodnih granica Ukrajine.

Na četvrtu godišnjicu početka rata, Velika Britanija je uvela svoj do sada najobimniji paket sankcija Rusiji. Fokus paketa mera je ruska kompanija "Transnjeft", jedan od najvećih svetskih operatera naftovoda, koja kontroliše više od 80 odsto ruskog izvoza crnog zlata. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski zatražio je u video-obraćanju Evropskom parlamentu da Kijevu bude određen jasan datum prijema u EU, ocenjujući da bi takva odluka bila ključna bezbednosna i
