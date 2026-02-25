Male razlike za velike rezultate čuda sa severa: „Neverovatno – možete li da verujete?“

U fudbalu često male stvari i sitnice znaju da budu „ključ“ za nešto veliko. To je doslovce i servirao fudbalskoj javnosti tvorac Bodeovog čuda trener Kjetil Knutsen nakon što je bacio veliki Inter na kolena usred Milana...

Da vam je neko rekao da će mali Bode Glimt, klub iz Norveške čiji grad broji oko 53.000 stanovnika, eliminisati Inter u plej-ofu za osminu finala Lige šampiona, teško da biste mu poverovali. Rekli biste, vrlo verovatno, da je lud... Ali, fudbal je to i piše bajke. Upravo je u Milanu, 24. februara na čuvenom stadionu „San Siro“ ispisana jedna od najlepših i najnovijih. Mali Bode napravio je veliki rezultat. Veliku stvar za evropski i svetski fudbal, pokazavši da se