Ovo je tabela Evrolige posle čudesne pobede Zvezde protiv Efesa, crveno-beli u sjajnoj situaciji, Partizan...

Dva srpsko-turska okršaja u Evroligi odigrana su ove srede, nakon pauze zbog nacionalnih kupova u čitavoj Evropi.

Crvena zvezda je pobedila Anadolu Efes u Beogradu 91:80, dok je Partizan u Istanbulu poražen od Fenerbahčea 81:78. Crveno-beli su odigrali promenljiv duel u Areni, ali su iskontrolisali rezultat većim delom okršaja i sasvim zasluženo upisali novi trijumf, zlata vredan u borbi čak i za direktan plasman u plej-of. Biće Crvena zvezda u grupi ekipa sa skorom 17-12 posle ove runde. Žalgiris je kod kuće bio bolji od Olimpijakosa posle dva produžetka 99:93, ali će zbog