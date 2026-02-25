Ovo je tabela Evrolige posle čudesne pobede Zvezde protiv Efesa, crveno-beli u sjajnoj situaciji, Partizan...

Telegraf pre 12 minuta  |  Telegraf.rs
Ovo je tabela Evrolige posle čudesne pobede Zvezde protiv Efesa, crveno-beli u sjajnoj situaciji, Partizan...

Dva srpsko-turska okršaja u Evroligi odigrana su ove srede, nakon pauze zbog nacionalnih kupova u čitavoj Evropi.

Crvena zvezda je pobedila Anadolu Efes u Beogradu 91:80, dok je Partizan u Istanbulu poražen od Fenerbahčea 81:78. Crveno-beli su odigrali promenljiv duel u Areni, ali su iskontrolisali rezultat većim delom okršaja i sasvim zasluženo upisali novi trijumf, zlata vredan u borbi čak i za direktan plasman u plej-of. Biće Crvena zvezda u grupi ekipa sa skorom 17-12 posle ove runde. Žalgiris je kod kuće bio bolji od Olimpijakosa posle dva produžetka 99:93, ali će zbog
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Batlerova "zlatna ruka" poništila Zvezdinu agoniju sa "penala", crveno-beli odbranili "Arenu" pred Doužerovim naletom

Batlerova "zlatna ruka" poništila Zvezdinu agoniju sa "penala", crveno-beli odbranili "Arenu" pred Doužerovim naletom

Sportske.net pre 12 minuta
Obilić ubijao Murata, Turci nisu ostali dužni: Svi Srbi su sinovi Turaka?! (foto)

Obilić ubijao Murata, Turci nisu ostali dužni: Svi Srbi su sinovi Turaka?! (foto)

Hot sport pre 35 minuta
Partizan posle velike drame izgubio od Fenera! Pogledajte najzanimljivije momente sa ove utakmice!

Partizan posle velike drame izgubio od Fenera! Pogledajte najzanimljivije momente sa ove utakmice!

Kurir pre 23 minuta
Košarkaši Crvene zvede marširaju ka vrhu evrolige Batler nemilosrdan prema Efesu

Košarkaši Crvene zvede marširaju ka vrhu evrolige Batler nemilosrdan prema Efesu

Dnevnik pre 13 minuta
"Četiri utakmice smo izgubili u poslednjem minutu": Penjaroja zna zašto je Partizan pao u Istanbulu

"Četiri utakmice smo izgubili u poslednjem minutu": Penjaroja zna zašto je Partizan pao u Istanbulu

Mondo pre 35 minuta
Sedam trojki Batlera - 17. pobeda Zvezde

Sedam trojki Batlera - 17. pobeda Zvezde

B92 pre 13 minuta
(Poluvreme) Crvena zvezda troma, ali vodi ubedljivo: čeka se zapaljiva četvrtina da samelje Efes!

(Poluvreme) Crvena zvezda troma, ali vodi ubedljivo: čeka se zapaljiva četvrtina da samelje Efes!

Hot sport pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanEvroligaOlimpijakosTurskaIstanbulAnadolu Efeskk partizanKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Zvezda savladala Efes u Areni i došla do nove pobede u Evroligi

(VIDEO) Zvezda savladala Efes u Areni i došla do nove pobede u Evroligi

Danas pre 13 minuta
Radnički na gostovanju pobedio Barselonu u prvom meču osmine finala Evrokupa

Radnički na gostovanju pobedio Barselonu u prvom meču osmine finala Evrokupa

Danas pre 33 minuta
Preminuo bivši fudbaler Partizana Boško Đorđević

Preminuo bivši fudbaler Partizana Boško Đorđević

Danas pre 23 minuta
Lazar Samardžić golom u samom finišu meča odveo Atalantu u osminu finala Lige šampiona (VIDEO)

Lazar Samardžić golom u samom finišu meča odveo Atalantu u osminu finala Lige šampiona (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Partizan nije imao sreće, pobeda Fenerbahčea u neizesnoj završnici

Partizan nije imao sreće, pobeda Fenerbahčea u neizesnoj završnici

Danas pre 1 sat