Kapiten Juventusa: "Zaplakao bih - dali smo sve od sebe"

Kapiten fudbalera Juventusa Manuel Lokateli izjavio je da mu je žao zbog eliminacije torinskog kluba iz Lige šampiona i dodao da je njegov tim dao sve od sebe na duelu protiv Galatasaraja.

Juventus nije uspeo da se plasira u osminu finala LŠ iako je sinoć na svom terenu posle produžetaka pobedio Galasaraj 3:2 u revanš meču plej-ofa. Regularni deo utakmice završen je rezultatom 3:0 za Juventus, a potom su igrani produžeci, pošto je Galatasaraj u prvom meču prošle nedelje na svom terenu slavio sa 5:2. Juventus je sinoć od 48. minuta igrao sa fudbalerom manje, pošto je crveni karton dobio Lojd Keli. "Iskreno, zaplakao bih, stvarno smo verovali da možemo