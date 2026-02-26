(Foto) Najlepše selo u Evropi nam je pred nosom! Na samo 5 sati od Beograda krije se raj: Možete da hranite jelene iz ruke, a tek kad vidite šta se nalazi u dvorcu

Blic pre 13 minuta
(Foto) Najlepše selo u Evropi nam je pred nosom! Na samo 5 sati od Beograda krije se raj: Možete da hranite jelene iz ruke, a…
Olimje je jedno od najlepših sela u Evropi i nalazi se na oko 480 kilometara od Beograda Jedna od glavnih atrakcija je imanje "Jelenov greben", gde posetioci mogu hraniti jelenje krdo i uživati u lokalnim specijalitetima Da li ste znali da se jedno od zvanično najlepših sela u Evropi nalazi u našem komšiluku, na destinaciji idealnoj za produženi vikend? Iako je prva asocijacija na Sloveniju obično Bled ili Ljubljana, pravi poznavaoci putovanja znaju da se pravi
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Ko je ukrajinski "kralj piletine" na Balkanu? Milijarder menja evropsko tržište: megaprojekti, otpor lokalnih zajednica i…

Ko je ukrajinski "kralj piletine" na Balkanu? Milijarder menja evropsko tržište: megaprojekti, otpor lokalnih zajednica i milijarde iz evropskih banaka

Blic pre 2 dana
Ako vlast nema veze sa Junajted grupom, zašto se bavi njenim menadžmentom?

Ako vlast nema veze sa Junajted grupom, zašto se bavi njenim menadžmentom?

Cenzolovka pre 3 dana
Mrzeti sve srpsko: ekspertiza

Mrzeti sve srpsko: ekspertiza

Peščanik pre 4 dana
Od Ade Ciganlije do Finske: Marko Mažar predstavljaće Srbiju na Svetskom takmičenju u zimskom plivanju

Od Ade Ciganlije do Finske: Marko Mažar predstavljaće Srbiju na Svetskom takmičenju u zimskom plivanju

Euronews pre 6 dana
(Foto, video) Motorka, veština i adrenalin do maksimuma: Reprezentativci Srbije spremni za Svetsko prvenstvo drvoseča

(Foto, video) Motorka, veština i adrenalin do maksimuma: Reprezentativci Srbije spremni za Svetsko prvenstvo drvoseča

Dnevnik pre 7 dana
Slovenija uvela revoluciju u radu i penzijama: Ovo bi moglo da se primeni i u Srbiji: šta je 80-90-100 model

Slovenija uvela revoluciju u radu i penzijama: Ovo bi moglo da se primeni i u Srbiji: šta je 80-90-100 model

Telegraf pre 7 dana
Investitori pojačavaju ulaganja u hotele širom Srbije, uoči EXPA

Investitori pojačavaju ulaganja u hotele širom Srbije, uoči EXPA

Bloomberg Adria pre 7 dana

Ključne reči

SlovenijaLjubljana

Društvo, najnovije vesti »

„Njih ne damo“: Studenti u blokadi pozvali 2. marta u 11 sati ispred Palate pravde

„Njih ne damo“: Studenti u blokadi pozvali 2. marta u 11 sati ispred Palate pravde

Danas pre 8 minuta
Da li je Cmolić odgovornost za ubistvo Dalibora Dragijevića svaljivao na policajce iz Bora

Da li je Cmolić odgovornost za ubistvo Dalibora Dragijevića svaljivao na policajce iz Bora

Radar pre 3 minuta
Kad predsednik zlostavlja

Kad predsednik zlostavlja

Radar pre 3 minuta
Zavođenje reda ili korak ka gašenju

Zavođenje reda ili korak ka gašenju

Radar pre 3 minuta
Vučić uhapsio borce sa Košara: Veterani pozvali na skup podrške kolegama u Kraljevu

Vučić uhapsio borce sa Košara: Veterani pozvali na skup podrške kolegama u Kraljevu

Danas pre 8 minuta