Nastavlja se suđenje Kecmanovićima, roditelji dečaka ubice ponovo oči u oči sa porodicama žrtava iz „Ribnikara“

Vladimir Kecmanović je optužen da je sina obučavao da puca i da je na nepropisan način čuvao oružje kojim je dečak ubica počinio masakr Instruktor iz streljane je osuđen na godinu dana kućnog zatvora Pred Višim sudom u Beogradu za danas je zakazano suđenje Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka ubice koji je 3.maja 2024.godine, u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i radnika obezbeđenja. Kecmanovići su prvostepenom presudom bili osuđeni za to