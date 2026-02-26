Pećinska kuća iz 1511. uklesana u stenu prodaje se za pola miliona evra: tri spavaće sobe, 10.000 kvadrata placa i moderan luksuz (foto)

U Velikoj Britaniji se prodaje kuća iz 1511. godine, uklesana u peščar, po ceni od 525.000 funti Nekretnina se nalazi u selu Wolverley i bila je više od 60 godina u privatnom vlasništvu U Velikoj Britaniji na prodaju je jedna od najneobičnijih nekretnina na tržištu.

Reč je o kući iz 1511. godine, uklesanoj direktno u peščar, koja se prodaje po ceni od 525.000 funti. Nekretnina se nalazi u selu Wolverley, nedaleko od Kidderminstera, u grofoviji Worcestershire. Ova pećinska kuća bila je više od 60 godina u privatnom porodičnom vlasništvu i očuvana je u izvornom obliku, ali uz potpunu prilagodbu savremenom načinu života. Iako spolja deluje kao istorijski kuriozitet, enterijer nudi sve što je potrebno za udoban život. U kući se
