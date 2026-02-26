Sloba Vasić hitno hospitalizovan Otkriveni detalji zdravstvenog stanja pevača: "Došlo je do pogoršanja, pod lekarskim je nadzorom"

Naglašeno je da se radi isključivo o problemima sa anksioznošću, ne o drugim zdravstvenim stanjima.

Naglašeno je da se radi isključivo o problemima sa anksioznošću, ne o drugim zdravstvenim stanjima.

Vasić je ranije prošao kroz operaciju smanjenja želuca zbog problema sa ishranom i težinom, što je detaljno opisao. Folk pevač Sloba Vasić hitno je hospitalizovan zbog problema sa kojim se dugo suočava. Njegova menadžerka se oglasila i otkrila detalje, pa je navela da pevač ostaje u bolnici. - Sloba se već duže vreme bori sa anksioznošću. Mislio je da je taj period iza njega, ali je u poslednjih nekoliko dana, usled pojjačanog stresa i iscrpljenosti, došlo do
Sloba Vasić završio u bolnici, a malo ko zna da se godinama bori sa anksioznošću "Počne ubrzano da ti lupa srce, nemaš…

Sloba Vasić završio u bolnici, a malo ko zna da se godinama bori sa anksioznošću "Počne ubrzano da ti lupa srce, nemaš vazduha", ovako govorio o svemu

