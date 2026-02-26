Poslednji scenario velikog Gorana Paskaljevića: Film „Mačji krik“, dirljiva porodična i socijalna drama sutra u DKC

Specijalna projekcija nagrađivanog filma „Mačji krik“ u režiji Sanje Živković, nastalog prema poslednjem scenariju Gorana Paskaljevića, jednog od najvažnijih filmskih autora ovdašnje kinematografje, biće održana sutra, 26. februara u 20 h, u Dvorani Kulturnog centra Beograda.

Domaća premijera „Mačjeg krika“ bila je na prošlogodišnjem Festivalu autorskog filma, a nakon sutrašnje projekcije u DKC – u publici će se predstaviti i deo ekipe ovog ostvarenja. U narednih nedelju dana „Mačji krik“ će biti na repertoaru DKC-a, čime započinje i njegova ograničena bioskopska distribucija, a biće prikazan i u Kulturnom centru Novog Sada (26. februar), Niškom kulturnom centru (27. februara), Studentskom kulturnom centru u Kragujevcu (6. marta), kao i
