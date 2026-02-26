Broj žrtava poplava u Brazilu porastao na 46, nestala 21 osoba

Broj žrtava u poplavana u brazilskoj državi Minas Žerais porastao je na 46, dok se 21 osoba vodi kao nestala, saopštile su vlasti.

Poplave i klizišta pogodile su gradove Žuiz de Fora i Uba, koji su udaljeni oko 110 kilometara, i naterale oko 3.600 ljudi da napuste svoje domove, preneo je Rojters. Iako su kiše prestale u utorak uveče, vlasti i volonteri i dalje rade na pomoći ljudima koji su izgubili svoje domove. Gradonačelnica Žuiz de Fora Margarida Salomao, pozvala je stanovnike iz područja visokog rizika da napuste ta mesta i potraže sklonište. Ubrzana je i pomoć savezne vlade Brazila, koja