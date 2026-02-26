Broj žrtava poplava u Brazilu porastao na 46, nestala 21 osoba

Insajder pre 1 sat
Broj žrtava poplava u Brazilu porastao na 46, nestala 21 osoba

Broj žrtava u poplavana u brazilskoj državi Minas Žerais porastao je na 46, dok se 21 osoba vodi kao nestala, saopštile su vlasti.

Poplave i klizišta pogodile su gradove Žuiz de Fora i Uba, koji su udaljeni oko 110 kilometara, i naterale oko 3.600 ljudi da napuste svoje domove, preneo je Rojters. Iako su kiše prestale u utorak uveče, vlasti i volonteri i dalje rade na pomoći ljudima koji su izgubili svoje domove. Gradonačelnica Žuiz de Fora Margarida Salomao, pozvala je stanovnike iz područja visokog rizika da napuste ta mesta i potraže sklonište. Ubrzana je i pomoć savezne vlade Brazila, koja
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Broj žrtava poplava u Brazilu porastao na 46, nestala 21 osoba

Broj žrtava poplava u Brazilu porastao na 46, nestala 21 osoba

RTV pre 54 minuta
(Foto) Poplave u Brazilu: Broj žrtava porastao na 46, nestala 21 osoba

(Foto) Poplave u Brazilu: Broj žrtava porastao na 46, nestala 21 osoba

Newsmax Balkans pre 44 minuta
Raste broj žrtava u Brazilu: Traga se za nestalima, opasnost i dalje preti VIDEO

Raste broj žrtava u Brazilu: Traga se za nestalima, opasnost i dalje preti VIDEO

B92 pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

BrazilRojterspoplave

Svet, najnovije vesti »

Danas novi iransko-američki razgovori u Ženevi o iranskom nuklearnom programu

Danas novi iransko-američki razgovori u Ženevi o iranskom nuklearnom programu

Insajder pre 19 minuta
Si Đinping razgovarao sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom

Si Đinping razgovarao sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom

Beta pre 14 minuta
Zemljotres magnitude 6,5 stepeni Rihterove skale pogodio obalu Kamčatke, na Kurilskim ostrvima 5,1 stepen

Zemljotres magnitude 6,5 stepeni Rihterove skale pogodio obalu Kamčatke, na Kurilskim ostrvima 5,1 stepen

RTV pre 4 minuta
Si Đinping razgovarao sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom

Si Đinping razgovarao sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom

Serbian News Media pre 14 minuta
Orban u kampanji, objavio otvoreno pismo Zelenskom: "Žao nam je ukrajinskog naroda, ali ne želimo da učestvujemo u ratu"

Orban u kampanji, objavio otvoreno pismo Zelenskom: "Žao nam je ukrajinskog naroda, ali ne želimo da učestvujemo u ratu"

Blic pre 4 minuta