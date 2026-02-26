Ministar Gane došao u Kijev i traži oslobađanje ratnih zarobljenika: Oni su žrtve trgovine ljudima!

Ministar spoljnih poslova Gane, Samjuel Okudzeto Ablakva, pozvao je tokom posete Kijevu predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da iz humanitarnih razloga oslobodi dvojicu državljana Gane koji su zarobljeni kao pripadnici ruske vojske.

Ablakva je objasnio da vlada Gane nije poslala ove ljude, već da su oni žrtve kriminalnih mreža i dark neta. Namamljeni su obećanjima o legalnom poslu, a završili su na prvoj liniji fronta. Ukrajinski ministar Andrij Sibiha potvrdio je da Kijev poštuje Ženevsku konvenciju i da će dozvoliti diplomatama Gane posetu zarobljenicima. On je istovremeno pozvao Ganu da aktivnije sprečava regrutaciju svojih građana za ruske potrebe. Ministar Gane je izrazio optimizam da će