VMA: Noćas u Beogradu 17 saobraćajnih nezgoda

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
VMA: Noćas u Beogradu 17 saobraćajnih nezgoda

Tokom noći u Beogradu dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda, saopšteno je danas iz Vojno-medicinske akademije (VMA).

Na VMA je primljeno oko 600 pacijenata radi pregleda, a među onima koji su zadržani radi dalje dijagnostike, najviše njih je zbog padova i povreda na radu, prenela je Radio-televizija Srbije. Dve žene su pale sa visine od četiri metra. Prilikom seče drveća mladiću u Loznici je palo drvo na glavu, i on je van životne opasnosti. Drugi mladić je teško povređen prilikom rada s motornom testerom.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Burna noć na VMA: 17 saobraćajnih nezgoda, dve žene pale sa visine od četiri metra, mladić teško povređen prilikom rada s…

Burna noć na VMA: 17 saobraćajnih nezgoda, dve žene pale sa visine od četiri metra, mladić teško povređen prilikom rada s motornom testerom

Nova pre 1 sat
Pune ruke posla za doktore VMA: za 24 sata primili 600 pacijenata, jedan pao s mosta, na drugog palo drvo!

Pune ruke posla za doktore VMA: za 24 sata primili 600 pacijenata, jedan pao s mosta, na drugog palo drvo!

Dnevnik pre 1 sat
Haos na VMA za samo 24 sata, primljeno 600 pacijenata: "Neko je pao sa drveta, nekom je drvo palo na glavu!" Lekari žele da…

Haos na VMA za samo 24 sata, primljeno 600 pacijenata: "Neko je pao sa drveta, nekom je drvo palo na glavu!" Lekari žele da zaborave jučerašnji dan

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VMALoznica

Društvo, najnovije vesti »

Očev zapis

Očev zapis

Peščanik pre 9 minuta
SSP: U Titelu jedan pedijatar koji radi povremeno i penzionisani ginekolog

SSP: U Titelu jedan pedijatar koji radi povremeno i penzionisani ginekolog

Danas pre 14 minuta
"Želim da budem tu za njene prve ljubavi" Dramatičan apel samohrane majke Aleksandre, hitno joj je treba novi bubreg: Vodi…

"Želim da budem tu za njene prve ljubavi" Dramatičan apel samohrane majke Aleksandre, hitno joj je treba novi bubreg: Vodi trku za život, ako srce popusti biće kasno

Blic pre 19 minuta
Presuda Višeg suda u Nišu: General Simović naredio kopiranje tajnih podataka i prenos dokumentacije

Presuda Višeg suda u Nišu: General Simović naredio kopiranje tajnih podataka i prenos dokumentacije

Naissus info pre 19 minuta
Standarno u jutarnjem špicu, SAD je najveća gužva za novi Beograd: Gsp ide normalno, prevrnuo se auto na Mostu na Adi (video)…

Standarno u jutarnjem špicu, SAD je najveća gužva za novi Beograd: Gsp ide normalno, prevrnuo se auto na Mostu na Adi (video)

Kurir pre 14 minuta