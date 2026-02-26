VMA: Noćas u Beogradu 17 saobraćajnih nezgoda

Tokom noći u Beogradu dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda, saopšteno je danas iz Vojno-medicinske akademije (VMA).

Na VMA je primljeno oko 600 pacijenata radi pregleda, a među onima koji su zadržani radi dalje dijagnostike, najviše njih je zbog padova i povreda na radu, prenela je Radio-televizija Srbije. Dve žene su pale sa visine od četiri metra. Prilikom seče drveća mladiću u Loznici je palo drvo na glavu, i on je van životne opasnosti. Drugi mladić je teško povređen prilikom rada s motornom testerom.