Subvencije za prvotelke nova tačka sukoba: Stočari ostaju bez miliona zbog pravilnika Ministarstva

Stočare koji su računali na 100.000 dinara po svakoj prvotelki ove godine dočekalo je neprijatno iznenađenje – država je ograničila isplatu na 20 grla po gazdinstvu i to bez najave. Dok Ministarstvo tvrdi da bi za isplatu za sve prvotelke bilo potrebno još milijardu dinara kojih u budžetu nema, pojedini farmeri tvrde da su time oštećeni za milione dinara, piše Danas.

Ovih dana, pored velikih protesta poljoprivrednika koji blokiraju puteve na oko 80 lokacija i zahtevaju privremenu zabranu uvoza poljoprivrednih proizvoda, provejava još jedan problem u poljoprivredi. Naime, Ministarstvo poljoprivrede je ove godine odlučilo da ne isplati dodatnih 100.000 dinara za prvotelke za sva grla, već je donelo pravilnik kojim je to ograničeno na 20 grla, navodi Danas. Iako je prethodnih godina taj podsticaj isplaćivan za sva grla, a činilo