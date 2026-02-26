Danas je sveti Simeon Mirotočivi, veruje se da loza koju je posadio ima posebnu moć

Na današnji dan 1199. godine u Hilandaru, umro je Stefan Nemanja, otac Svetog Save i osnivač dinastije Nemanjić koja je vladala srpskim zemljama više od dva veka.

Sveti Simeon duhovno je, monaško ime Stefana Nemanje, utemeljivača dinastije Nemanjića. Rođen je u Ribnici kod Podgorice oko 1114. godine. Bio je veliki vladar srpskog naroda, ujedinitelj srpskih zemalja, tvorac nezavisne srpske države, branitelj pravoslavlja, progonitelj jeresi. Kažu da je ovaj moćni ratnik svoje zemlje bio milosrdni čovek, darežljiv prema sirotinji. Uspostavivši mir sa okolnim zemljama, 1196. godine, odrekao se prestola u korist srednjeg sina,
Srpska pravoslavna crkva obležava praznik Svetog Simeona Mirotočivog

Danas je Sveti Simeon Mirotočivi (Stefan Nemanja). Znate li zašto su ga prozvali Mirotočivi? Sveti Simeon Mirotočivi Na…

Danas slavimo Svetog Simeona, zaštitnika porodice: Evo šta nikako ne biste smeli da uradite na današnji dan

Danas je sveti Simeon Mirotočivi, veruje se da loza koju je posadio ima posebnu moć

Slavi se Sveti Simeon, zaštitnik porodice: Evo šta danas nikako ne biste smeli da uradite!

Vremeplov: U Hilandaru umro Stefan Nemanja

Na današnji dan, 26. februar

