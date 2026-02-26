Jokić ponovo neverovatan - "Sombor šafl" iz "Beogradske arene"

Na meču sa Boston seltiksima, Nikola Jokić je postigao izuzetno tešku trojku iz svog karakterističnog šuta, nalik onoj preko Janisa Adetokumba u "Beogradskoj areni" 2022. godine.

Slučajnost? Ipak majstorstvo. Nikola Jokić je u pobedi Denver nagetsa nad Boston seltiksima 103:84 upisao 30 poena, 12 skokova i šest asistencija. "Džoker" je bio raspoložen za veliki broj trojki, ubacivši četiri iz 13 pokušaja. Jedna od njih nedoljivo podseća na antologijski pogodak protiv Grčke. Da podsetimo, krcata "Beogradska arena" je ugostila reprezentaciju Grčke predvođenu Janisom Adetokumbom 25. avgusta 2022. u prvom krucijalnom meču za plasman na