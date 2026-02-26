Srednji kurs dinara za evro 117,4098 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,4098 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak slabiji je za 0,1 odsto i iznosi 99,5673 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,6 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou viši je za 12,2 odsto, a od početka godine za 0,4 odsto.